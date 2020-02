Airbus : bientôt seul maître à bord du programme A220 ?

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Airbus va-t-il mettre totalement la main sur le programme A220 ? On semble en prendre le chemin. Selon plusieurs agences, le groupe européen pourrait officialiser le rachat des 33,58% détenus par le Canadien dans les prochains jours. Bombardier a investi plus de 6 milliards de dollars dans le développement de l'A220 avant de céder le contrôle du programme à Airbus en 2018. Le groupe basé à Montréal est confronté à d'importantes difficultés de maîtrise des coûts et s'est mis à la recherche de partenaires pour ses activités ferroviaires, approchant notamment le français Alstom, mais également aériennes.