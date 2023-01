Airbus : bientôt la paix avec Qatar Airways ?

(Boursier.com) — Airbus et Qatar Airways vont-ils enterrer la hache de guerre ? La bataille entre les deux groupes autour de l'A350, qui s'est même déplacée sur le terrain judiciaire, serait proche de prendre fin, croit savoir 'Reuters' en citant deux sources proches du dossier. Depuis de longs mois, la compagnie aérienne de Doha, qui invoque un enjeu sécuritaire, accuse le géant européen de défauts de conception (dégradation des peintures, érosion de la couche de protection) sur ses appareils A350. Mais, alors que les deux parties semblaient jusqu'ici très éloignées d'un compromis, le dialogue semblerait plus apaisé et les négociations s'accéléraient à la suite d'une réunion sans incident entre les deux parties et leurs représentants respectifs à Doha la semaine dernière. "Il y aura un accord", a indiqué une des sources de l'agence, tandis que l'autre a averti que les discussions étaient toujours en cours.