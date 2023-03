Airbus : belle réussite dans le ravitaillement en vol, autonome et sans pilote

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space et sa filiale à 100%, Airbus UpNext, ont réalisé le guidage et le contrôle autonomes en vol d'un drone à l'aide d'un A310 MRTT.

Il s'agit d'une première étape vers le vol en formation autonome et le ravitaillement en vol autonome (A4R). Les technologies mises en oeuvre représentent une avancée significative pour les futures opérations aériennes impliquant des actifs habités et non habités. Ces solutions de pointe 'Made in Europe' vont permettre de réduire la fatigue des équipages et le risque d'erreur humaine, tout en minimisant les coûts de formation de l'équipage, et en garantissant des opérations plus efficaces.

Connues sous le nom d'Auto'Mate, les technologies ont été intégrées sur un banc d'essais volant A310 MRTT, qui a décollé de Getafe, en Espagne, le 21 mars, et sur plusieurs drones cibles DT-25, faisant office d'avions récepteurs et volant depuis le centre d'essais d'Arenosillo (CEDEA ) à Huelva (Espagne). Le contrôle du drone est passé d'une station au sol à l'A310 MRTT, guidant de manière autonome le DT-25 vers la position de ravitaillement en vol située au-dessus des eaux du golfe de Cadix. Pendant près de 6 heures d'essais en vol, les 4 récepteurs successivement lancés ont été séquentiellement contrôlés et commandés grâce à l'intelligence artificielle et à des algorithmes de contrôle coopératif, sans interaction humaine.

"Le succès de cette première campagne d'essais en vol ouvre la voie au développement de technologies de ravitaillement en vol, autonome et sans pilote", déclare Jean Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space.