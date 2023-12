Airbus : Azul Linhas Aéreas commande quatre A330-900 supplémentaires

(Boursier.com) — Azul annonce une commande ferme de quatre A330-900 supplémentaires issue d'un accord d'achat signé en juin 2023. Avec ces avions, la compagnie aérienne sud-américaine élargira sa flotte et son offre de liaisons internationales. L'A330neo est le dernier gros-porteur d'Airbus. Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, l'A330-900 est capable de voler 7.200 nm / 13.300 km sans escale. Fin novembre 2023, la famille A330 totalisait plus de 1.800 commandes fermes émanant de plus de 130 clients dans le monde, ce qui en fait la famille de gros-porteurs la plus populaire au monde, dominant le marché des gros-porteurs court et moyen-courriers, souligne Airbus.