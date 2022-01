Airbus : Azorra commande 22 appareils de la famille A220

(Boursier.com) — Airbus a signé un contrat avec Azorra portant sur 22 appareils de la famille A220, dont 20 A220-300 et 2 ACJ TwoTwenty.

Azorra est un loueur d'avions basé à Fort Lauderdale, en Floride, aux Etats-Unis, qui se concentre sur les avions d'affaires, régionaux et de taille moyenne ('crossover).

L'achat d'Azorra est le dernier en date pour les avions de la famille A220 et réaffirme la forte demande du marché pour le tout nouvel avion monocouloir d'Airbus.

L'A220 est le seul avion spécialement conçu pour le marché des 100-150 places et réunit un aérodynamisme de pointe, des matériaux avancés et des moteurs de type turbosoufflantes à engrenages PW1500G de dernière génération de Pratt & Whitney. Avec une empreinte sonore réduite de 50% et une consommation de carburant par siège jusqu'à 25% inférieure à celle des avions de la génération précédente, ainsi que des émissions de NOx environ 50 % inférieures aux normes de l'industrie, l'A220 est un excellent avion pour les liaisons régionales et les longues distances.

Rappelons qu'à la fin du mois de décembre 2021, l'A220 avait accumulé 668 commandes provenant de plus de 25 clients. A ce jour, 13 compagnies aériennes exploitent près de 190 appareils sur 4 continents.