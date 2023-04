Airbus : Azerbaïdjan Airlines commande 12 appareils de la famille A320neo

(Boursier.com) — Azerbaïdjan Airlines mise sur l'A320neo et l'A321neo. La compagnie aérienne azerbaïdjanaise a passé une commande ferme auprès d'Airbus de 12 appareils de la famille A320neo. Le contrat a été signé lors d'une cérémonie tenue à Bakou.

Ces avions de la famille A320neo de dernière génération entrent dans la stratégie de renouvellement de la flotte de la société visant à exploiter les avions les plus modernes et les plus économes en carburant, à accroître son efficacité opérationnelle et sa compétitivité tout en offrant aux passagers un excellent confort dans l'ensemble de sa flotte. Le choix du moteur sera annoncé ultérieurement par la compagnie aérienne.

"Nous sommes heureux de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique avec Airbus sur le programme de modernisation de notre flotte et avons l'intention de renforcer le partenariat bilatéral. Le contrat signé fournira à nos passagers l'avion monocouloir le plus moderne et le plus confortable", a déclaré Samir Rzayev, premier vice-président d'AZAL CJSC. Actuellement, Azerbaïdjan Airlines exploite une flotte de 15 Airbus (4 A319ceo, 6 A320ceo, 2 A340 et depuis le début de l'année, 3 A320neo de nouvelle génération).