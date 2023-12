Airbus : Avolon commande 100 A321neo

(Boursier.com) — Airbus vient de décrocher une très belle commande d'A321neo. Avolon, la société de leasing internationale, a en effet signé un accord d'achat ferme de 100 appareils, portant sa commande totale d'A321neo à 190 unités. L'accord sécurise le pipeline de livraison d'Avolon pour l'un des appareils les plus populaires du moment.

"Cette commande renforce notre pipeline de livraisons et reflète notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'aviation", déclare Andy Cronin, DG d'Avolon. "Avolon a désormais 292 avions de la famille A320neo en commande, garantissant ainsi notre capacité à soutenir les projets de remplacement et d'expansion de la flotte de nos clients au cours de la prochaine décennie. Cette commande reflète la solidité du bilan d'Avolon et notre capacité avérée à exécuter des transactions rapidement. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de renforcer la relation de longue date que nous entretenons avec Airbus et de nous appuyer sur la commande que nous avons passée pour 20 A330neo plus tôt cette année".

Avec ce dernier accord, le total des commandes fermes d'Avolon directement auprès d'Airbus s'élève à 632 avions, et comprend les appareils des familles A320, A330 et A350. En septembre, Avolon avait déjà commandé 20 A330neo pour profiter de la demande mondiale croissante de gros-porteurs.