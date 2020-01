Airbus : Avianca ajuste son carnet de commandes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avianca ajuste son carnet de commandes. La compagnie aérienne colombienne s'est entendue avec Airbus pour réduire ses achats d'appareils de la famille A320 neo à 88 unités. Le transporteur, qui s'était engagé sur 108 avions, explique que les 88 appareils seront livrés entre 2025 et 2028, à raison de 20 par an, le solde étant réceptionné en 2029. Les livraisons fermes prévues précédemment entre 2020 et 2024 ont été reportées ou annulées. En outre, Avianca indique avoir conclu un accord de location-exploitation avec BOC Aviation pour une durée de 12 ans pour un maximum de 12 A320neo. Le loueur d'avions basé à Singapour a d'ailleurs annoncé ce matin avoir passé une commande de 20 A320neo pour un montant de 2,2 milliards de dollars.