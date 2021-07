Airbus aurait livré plus de 70 appareils en juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus monte en puissance. L'avionneur aurait livré plus de 70 appareils en juin, signant ainsi l'un de ses meilleurs mois depuis le début de la pandémie. Selon des sources du secteur aérien citées par 'Reuters' et 'Bloomberg', ce chiffre porterait le total des livraisons de la société pour les six premiers mois de l'année à plus de 290 appareils, soit une augmentation d'environ 50% par rapport à l'année dernière. Airbus s'est pour le moment fixé un objectif de livraisons identique à celui de 2020, soit 566 appareils.

Juin doit aussi être un bon mois pour Airbus en matière de commandes puisqu'United a notamment signé un contrat portant sur l'acquisition de 70 A321neo.

Airbus doit publier ses données mensuelles jeudi.