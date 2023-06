Airbus : augmente la cadence en mai, Air Algérie commande des gros porteurs

(Boursier.com) — Airbus aurait accéléré en mai. Les livraisons d'appareils commerciaux semblent en passe d'atteindre au moins 60 unités, sous réserve du décompte final d'une activité intense à la fin du mois et d'un audit de routine, croit savoir 'Reuters' en citant des sources du secteur. Cela représenterait une augmentation d'environ 30% par rapport au même mois l'an dernier et porterait les livraisons jusqu'à présent cette année à plus de 220 avions. L'avionneur européen a livré 54 appareils en avril et 127 sur l'ensemble du premier trimestre 2023.

Airbus, qui vise 720 livraisons pour l'ensemble de l'année, a refusé de commenter avant la publication officielle des données le 7 juin.

Par ailleurs, Airbus a reçu une commande ferme d'Air Algérie portant sur cinq A330-900 ainsi que deux A350-1000. Les avions doivent être livrés en 2025 et 2026. "Avec cette commande Air Algérie va pouvoir profiter de toute la souplesse de la gamme Airbus lui permettant à la fois de se renforcer sur les dessertes régionales et de proposer un programme ambitieux de destinations transcontinentales", souligne Airbus.