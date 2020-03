Airbus : aucune commande nouvelle en février

Airbus : aucune commande nouvelle en février









(Boursier.com) — Airbus a annoncé ce jeudi soir avoir livré, pour le mois de février 2020, 55 appareils au total à 35 de ses clients, dont 40 appareils de la famille A320 (37 en version NEO et trois CEO), quatre A220, sept A350 XWB en configuration A350-900 et deux en configuration A350-1000, ainsi que deux appareils de la famille A330 (1 version NEO et 1 CEO). L'avionneur européen a enregistré par ailleurs 274 commandes nettes depuis le début de l'année dans l'aérien commercial, sur ses lignes de produits A220, A320 et A350 XWB en activité. Durant le mois de février, toutefois, le groupe n'a enregistré aucune nouvelle commande... Airbus a enregistré trois nouvelles compagnies aériennes sur sa base d'opérateurs de l'A320neo ce mois. Swiss International Air Lines est devenu un nouvel opérateur A320neo après avoir réceptionné le premier de ses 25 A320neo commandés. EgyptAir a reçu lui aussi son premier A320neo... A noter par ailleurs en février, une première livraison d'A350-900 à Aeroflot (sur 22 appareils commandés).

Le backlog d'Airbus restant à livrer au 29 février totalise 7.670 appareils, dont 6.209 de la famille A320, 547 A220, ainsi que 328 A330, 577 A350 XWB et 9 A380.

In February 2020, we delivered 55 aircraft to 35 customers with 4 airlines receiving an "head of version". @FlySwiss, @Egyptair and @FLYADEAL received their first #A320neo Family aircraft while @Aeroflot took delivery of its first #A350 XWB. https://t.co/Dq6k5tvoJv pic.twitter.com/9TkaWieN5k

— Airbus (@Airbus), via Twitter