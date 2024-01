Airbus : au sommet !

(Boursier.com) — Airbus surperforme le marché en cette fin de semaine avec une action qui grimpe de 2,5% à 147,5 euros, sur un nouveau plus haut historique. Le géant européen a dépassé son objectif de livraison pour l'exercice 2023 et a enregistré des commandes nettes/brutes record. Airbus a en effet livré 735 avions (expéditions les plus élevées depuis l'exercice 2019) contre une guidance de 720 unités et un consensus Visible Alpha de 723. La firme a également enregistré un record de 2.094 commandes nettes/2.319 commandes brutes l'an passé. Le carnet de commandes s'élève actuellement à 8.598 avions. Comme le souligne Stifel, inutile de dire qu'Airbus a battu sans effort Boeing tant en termes de commandes brutes (1.456) que de livraisons (527). Lors de la conférence de présentation de ces données, la direction a souligné que la situation de la chaîne d'approvisionnement s'améliore (ce qui pourrait indiquer que la crise de la mer Rouge n'affecte pas Airbus) et que les problèmes du GTF n'auront pas d'impact sur les livraisons de 2024. " À notre avis, il n'y a pas grand-chose à redire", conclut le broker, à l''achat' sur le dossier.

Jefferies met en avant des prises de commandes particulièrement fortes en décembre. Le rythme de livraison signifie qu'Airbus est susceptible d'avoir atteint "confortablement" ses prévisions en matière d'Ebit et de cash-flow libre. Pour la Deutsche Bank, les prises de commandes record sont " plus frappantes " et de bon augure pour la génération de cash-flow libre au second semestre grâce à des paiements anticipés plus élevés que prévu. Airbus est susceptible de dépasser ses prévisions d'Ebit et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice.