Airbus : au rebond

(Boursier.com) — Airbus remonte de 3% ce mardi à 65,68 euros, alors que le groupe aéronautique qui a brûlé 4,4 milliards d'euros de cash au deuxième trimestre, espère ne pas consommer de trésorerie avant fusions et acquisitions et financements-clients au deuxième semestre... Le groupe européen a réalisé sur les 3 mois clos fin juin une perte opérationnelle ajustée de 1,236 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 55% à 8,317 MdsE. L'EBIT ajusté comprend 0,9 MdE de charges liées au Covid-19 et l'avionneur s'attend à enregistrer une charge de restructuration liée à la crise actuelle comprise entre 1,2 et 1,6 MdE. La perte nette ressort à 1,44 MdE. Des résultats légèrement inférieurs au consensus

A l'image de Boeing et son 787, Airbus a réduit la cadence de production de l'A350 à cinq appareils par mois, après l'avoir déjà ramenée de 9,5 à six en avril. La firme a livré 74 appareils sur le trimestre et 196 sur le semestre contre 389 un an plus tôt.

Le groupe, qui a retiré ses objectifs 2020 en mars, explique que l'impact du Covid-19 sur l'activité continue d'être évalué. Compte tenu de la visibilité limitée, notamment en ce qui concerne la situation de la livraison, la direction ne publie aucune nouvelle guidance... Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a réajusté en hausse son cours cible de 65 à 69 euros.