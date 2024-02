Airbus : arbitrages dans l'air

(Boursier.com) — Airbus revient en arrière de 1% à 144,80 euros ce lundi, alors que le groupe a fait état la semaine dernière d'une progression de ses résultats financiers en 2023 et de commandes records assorties de livraisons en hausse. L'avionneur européen a précisé que son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) avait ainsi augmenté de 4% à 5,8 Milliards d'euros et que son chiffre d'affaires avait progressé de 11% à 65,4 MdsE. Le groupe prévoit sur 2024 de porter son Ebit entre 6,5 et 7 Milliards d'euros et de livrer environ 800 avions commerciaux, un objectif conforme aux attentes malgré un nouveau report de l'entrée en service de son monocouloir A321XLR, repoussée du deuxième au troisième trimestre...

Airbus va proposer un dividende stable de 1,80 euro par action au titre de 2023, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel de 1 euro par action, sa trésorerie nette ayant franchi le seuil des 10 Milliards d'euros auparavant fixé comme le déclencheur potentiel d'un retour aux actionnaires.

Le total des charges inscrites dans la division aérospatiale l'an dernier s'élève désormais à 600 millions d'euros. Cette activité est confrontée à la concurrence des lanceurs américains et à l'émergence d'une nouvelle génération de satellites à bas coûts... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan surpondère Airbus mais ajuste son objectif de 200 à 195 euros, tandis que la Société Générale reste à l'achat avec un objectif ajusté à 178 euros. Le titre affiche un gain de près de 5% depuis le début de l'année.