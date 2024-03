Airbus : American Airlines passe commande

(Boursier.com) — American Airlines a signé une commande ferme portant sur 85 appareils A321neo supplémentaires, ce qui porte sa commande totale à 219 appareils de ce type.

American Airlines a déjà pris livraison de son premier A321neo en février 2019, et 70 autres appareils ont été livrés au 31 janvier 2024.

La compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial d'avions de la famille A320, le plus grand opérateur d'A321 au monde, et le plus gros client pour l'A321neo en Amérique du Nord.

Rappelons que l'A321neo permet de réduire de 50% le bruit et d'effectuer plus de 20% d'économies de carburant, ainsi que les émissions de CO2 par rapport aux avions monocouloirs de la génération précédente.