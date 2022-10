Airbus : Amazon va utiliser des A330 cargo pour livrer ses colis

(Boursier.com) — Amazon Air va utiliser l'A330 version cargo d'Airbus. Le géant de l'internet a signé un accord ferme pour louer dix A330-300P2F à Altavair, souhaitant tirer parti des capacités de l'appareil pour assurer ses livraisons en un jour aux clients Amazon Prime. L'avion sera exploité pour Amazon par Hawaiian Airlines, qui compte plusieurs A330 dans sa flotte depuis 2010. Les dix avions sont en cours de conversion par Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), l'entreprise dédiée à la conversion des appareils Airbus.

"Nous sommes ravis d'accueillir Airbus dans notre flotte Amazon Air", a déclaré Philippe Karam, directeur d'Amazon Global Air Fleet & Sourcing. "Ces A330-300 ne seront pas seulement les premiers du genre dans notre flotte, ils seront également les plus récents et les plus gros avions d'Amazon Air, ce qui nous permettra de livrer plus de colis clients à chaque vol". Le premier des A330-300P2F devrait rejoindre la flotte d'Amazon Air fin 2023.