Airbus : ALC s'engage sur 111 appareils, dont 7 A350F

(Boursier.com) — Air Lease Corporation a signé une lettre d'intention (LoI) auprès d'Airbus portant sur l'achat de 111 avions couvrant toutes les familles d'appareils du géant européen. L'accord entre le loueur d'avions américain et Airbus porte sur 25 A220-300, 55 A321neos, 20 A321XLR, 4 A330neos et 7 A350F. Cette commande, qui sera finalisée dans les mois à venir, fait d'ALC, l'un des plus gros clients d'Airbus, avec le plus important carnet de commandes d'A220. Elle fait également d'ALC le premier client de la version cargo de l'A350. Fondée en 2010, ALC a commandé un total de 496 appareils Airbus à ce jour.

Ce contrat constitue la deuxième commande majeure d'Airbus au salon aéronautique de Dubaï, après l'accord conclu dimanche avec Indigo Partners.