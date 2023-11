Airbus : Air Niugini mise sur l'A220

(Boursier.com) — Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a signé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur six A220-100 monocouloirs de dernière génération dans le cadre du programme de modernisation de sa flotte. En outre, le transporteur va acquérir trois A220-300 et deux autres A220-100 auprès de bailleurs tiers.

Combinant l'autonomie la plus longue, la consommation de carburant la plus faible et la cabine la plus large dans la catégorie 100-150 sièges, l'A220 sera exploité par Air Niugini sur son réseau national et régional. La nouvelle flotte offrira plus de capacités et une plus grande fiabilité sur l'ensemble du réseau national et permettra au transporteur de voler depuis la capitale Port Moresby vers de nouvelles destinations dans la région Asie-Pacifique.