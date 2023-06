Airbus : Air Mauritius confirme la commande de trois A350

(Boursier.com) — Air Mauritius confirme une commande de trois A350 pour étendre son réseau en Europe et en Asie du Sud. Les trois appareils de dernière génération porteront la flotte d'A350 d'Air Mauritius à un total de sept. La compagnie exploite déjà quatre Airbus A350 et quatre Airbus A330. "Air Mauritius est fière de renouveler sa confiance en Airbus et en ses produits, poursuivant ainsi un partenariat de trois décennies. Les A350-900 supplémentaires nous aideront à renforcer notre réseau européen et à assurer notre croissance sur d'autres marchés. Nous sommes impatients de réaliser nos ambitions avec Airbus", a déclaré M. Kresimir Kucko, PDG d'Air Mauritius.