Airbus, Air Liquide et Vinci Airports annoncent un partenariat

Airbus , Air Liquide et Vinci Airports collaborent pour développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l'accueil du futur avion à hydrogène. L'aéroport pilote de Lyon-Saint Exupéry (France) accueillera les premières installations dès 2023. Ce partenariat traduit l'ambition commune des trois groupes de combiner leurs expertises respectives pour accompagner la décarbonation du transport aérien.

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry (centre d'excellence de Vinci Airports pour l'innovation) a été choisi comme aéroport pilote par les partenaires. La mise en oeuvre de ce projet comprend plusieurs étapes :

- A partir de 2023 : déploiement d'une station de distribution d'hydrogène gazeux à l'aéroport Lyon-Saint Exupéry. Cette station permettra d'alimenter à la fois les véhicules terrestres (bus de piste, camions, engins de manutention...) de l'aéroport et ceux de ses partenaires, mais également les poids lourds qui circulent aux abords. Cette première étape est indispensable pour tester les installations et la dynamique de l'aéroport en tant que 'hub hydrogène' de sa zone d'influence.

- Entre 2023 et 2030 : déploiement des infrastructures d'hydrogène liquide qui permettront le chargement d'hydrogène dans les réservoirs des futurs aéronefs.

- Au-delà de 2030 : déploiement de l'infrastructure hydrogène allant de la production à la distribution massive d'hydrogène liquide dans l'aéroport.

A horizon 2030, les trois partenaires étudieront la possibilité d'équiper le réseau aéroportuaire européen de Vinci Airports, avec les installations de production, stockage et fourniture d'hydrogène nécessaires aux usages au sol, ainsi qu'à bord des avions.

Ce partenariat illustre l'engagement commun des partenaires à décarboner le transport aérien et constitue une avancée majeure pour le développement de l'hydrogène au sein de l'écosystème aéroportuaire. Il s'appuie sur le savoir-faire d'Airbus dans les avions commerciaux, sur l'expertise d'Air Liquide dans la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène ainsi que sur la portée mondiale de Vinci Airports, premier opérateur aéroportuaire privé avec 45 aéroports dans 12 pays.