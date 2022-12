Airbus : Air Greenland devient opérateur de l'A330neo

(Boursier.com) — Air Greenland a pris livraison d'un A330-800, devenant ainsi le dernier opérateur de ce type d'avion. L'A330neo remplacera les appareils de la génération précédente de la flotte de l'entreprise, réduisant ses coûts d'exploitation, améliorant son efficacité environnementale tout en offrant une expérience passager inégalée. L'A330neo d'Air Greenland pourra accueillir 305 passagers, avec 42 sièges en classe Premium et 263 sièges en classe Économie. Air Greenland déploiera d'abord l'A330neo entre l'île arctique et le Danemark, ajoutant des routes nord-américaines et européennes à une date ultérieure.

Air Greenland a également confirmé un accord avec Airbus sur le service Flight Hour Services (FHS) couvrant les services d'approvisionnement en composants et de maintenance. Basé sur un modèle d'économie circulaire et de réduction de l'empreinte carbone, l'Airbus FHS offre plus de durabilité tout au long du cycle de vie de l'avion. Plus de 1.200 avions dans le monde bénéficient actuellement du programme FHS d'Airbus.