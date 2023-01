Airbus : Air France KLM s'offre sept A350

(Boursier.com) — Air France KLM s'offre sept A350. La compagnie française a placé une commande ferme portant sur quatre avions cargo A350F destinés à Martinair pour le compte de KLM Cargo et trois A350-900 destinés à Air France. Ces derniers seront livrés en 2024 tandis que la livraison des appareils cargos devrait commencer à partir du second semestre 2026.

Ces A350F viendront remplacer la flotte de 4 Boeing 747F actuellement opérée par KLM Cargo et Martinair. Ils seront basés à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Bénéficiant des dernières innovations technologiques et équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, l'A350F cargo présente des performances environnementales significativement améliorées par rapport aux appareils de génération précédente, souligne le transporteur. Ses émissions de CO2 sont réduites de plus de 40% par rapport à celles du Boeing 747F. Son empreinte sonore est quant à elle inférieure de 50%

Les Airbus A350 viendront eux remplacer des appareils de génération précédente et seront basés à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ils seront dotés d'une configuration tri-cabine : Business, Premium Economy et Economy.