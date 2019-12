Airbus : Air Corsica réceptionne son premier A320neo

(Boursier.com) — Air Corsica a réceptionné le premier de ses deux Airbus A320neo dans le cadre d'un contrat de leasing signé auprès d'ICBC Leasing. Cette livraison permet à la compagnie de devenir le premier opérateur français de l'A320neo. L'A320neo de la compagnie Corse, doté d'une motorisation LEAP-1A de CFM International, est aménagé dans une configuration cabine à classe unique pouvant accueillir 186 passagers.

Les deux A320neo d'Air Corsica remplaceront les appareils vieillissants de sa flotte et desserviront les principales lignes domestiques et Européennes de la compagnie. Air Corsica exploite actuellement une flotte de six A320