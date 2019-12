Airbus : Air Caraïbes reçoit son premier A350-1000

Airbus : Air Caraïbes reçoit son premier A350-1000









Crédit photo © EADS

(Boursier.com) — Air Caraïbes a réceptionné son premier A350-1000. La compagnie du Groupe Dubreuil devient ainsi le premier opérateur français de ce type d'appareils, le plus grand de la famille Airbus A350XWB. Air Caraïbes prévoit d'exploiter ses A350-1000 aux côtés de ses trois A350-900 et de ses six A330 sur les vols reliant Paris et les Antilles françaises. Le Groupe Dubreuil a commandé trois A350-1000 au total.

L'A350-1000 d'Air Caraïbes est aménagé en configuration tri-classe pouvant accueillir 429 passagers (24 sièges en classe affaires "Madras", 45 sièges en classe Premium Economy "Caraïbes" et 360 sièges en classe économique "Soleil").

Fin novembre 2019, la famille A350 XWB enregistrait un total de 959 commandes fermes émanant de 51 clients dans le monde, faisant de cet appareil l'un des gros-porteurs les plus plébiscités de tous les temps.