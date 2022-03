Airbus : Air Canada s'offre 26 A321neo XLR

(Boursier.com) — Air Canada annonce l'acquisition de 26 A321neo XLR (extra-longue portée). Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre 2024 et le dernier avion rejoindra la flotte au premier trimestre 2027. Quinze des avions seront loués à Air Lease Corporation, cinq seront loués à AerCap et six seront acquis dans le cadre d'un contrat avec Airbus qui comprend des droits d'achat pour acquérir 14 appareils supplémentaires entre 2027 et 2030.

Les A321XLR d'Air Canada pourront accueillir 182 passagers dans une configuration de 14 sièges inclinables en classe Signature d'Air Canada et de 168 sièges en classe économique. Avec une autonomie d'environ 8.700 kilomètres et jusqu'à 11 heures de capacité de vol, l'A321XLR peut opérer sans escale partout en Amérique du Nord et, en attendant l'approbation de Transports Canada pour les opérations à l'étranger, effectuer également des missions transatlantiques.

Le nouvel avion générera d'importantes économies de coûts d'exploitation et environnementaux. Air Canada prévoit notamment une consommation de carburant par siège jusqu'à 17% inférieure à celle des avions à fuselage étroit de la génération précédente sur un vol transcontinental typique et une réduction pouvant atteindre 23% par rapport aux avions à fuselage large de la génération précédente sur un vol transatlantique.