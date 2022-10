Airbus : Air Canada officialise sa commande de 15 A220-300 supplémentaires

(Boursier.com) — Air Canada confirme une commande portant sur 15 A220-300 supplémentaires, portant ainsi le nombre d'appareils à fuselage étroit achetés auprès d'Airbus à 60 unités. La compagnie aérienne opère l'A220 depuis janvier 2020 et elle compte actuellement plus de 30 A220 en service sur des liaisons transcontinentales au Canada, ainsi qu'aux États-Unis et en Amérique latine.

"L'A220 est devenu un élément important de la modernisation de la flotte d'Air Canada et un appareil clé de notre flotte d'avions monocouloirs, grâce à ses performances ainsi qu'à son confort passager. ... L'A220 est l'appareil idéal pour notre réseau nord-américain en raison de ses économies. De plus, son efficacité énergétique soutient l'engagement d'Air Canada à réduire ses émissions dans sa trajectoire vers l'atteinte de ses objectifs de zéro émission nette pour l'ensemble de ses opérations mondiales d'ici 2050", a déclaré Mark Galardo, Vice-président principal, Planification du réseau et de la gestion des revenus d'Air Canada.

Né d'une conception entièrement nouvelle, l'A220 est le seul avion spécialement conçu pour le marché des 100 à 150 sièges, réunissant des caractéristiques de conception innovantes, un aérodynamisme de pointe et les moteurs Pratt & Whitney GTF de dernière génération. L'A220 offre une consommation de carburant par siège et des émissions de CO2 jusqu'à 25 pour cent moins élevées que celles d'avions de générations précédentes, en plus d'offrir des émissions de NOx environ 50% inférieures aux normes de l'industrie ce qui en fait l'avion avec la meilleure performance environnementale de sa catégorie.

À la fin du mois de septembre 2022, plus de 25 clients avaient commandé plus de 770 avions A220, confirmant ainsi son solide positionnement sur le marché des petits monocouloirs, précise Airbus.