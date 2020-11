Airbus : Air Canada annule une commande de 12 A220

Crédit photo © Air Canada

(Boursier.com) — Petit coup dur pour Airbus et son A220. Air Canada, qui vient d'annoncer avoir essuyé une chute de 86% de ses revenus au troisième trimestre (à 757 millions de dollars canadiens), a annulé la commande de 12 A220 et annoncé le report de la livraison de 18 autres appareils prévue en 2021 et 2022. La compagnie prévoit néanmoins de prendre possession de cinq appareils au quatrième trimestre. L'A220 est l'ancien C-Series repris au groupe canadien Bombardier.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos clients, et en particulier avec Air Canada, alors que nous traversons la crise, afin d'être prêts pour le retour du trafic", a déclaré à 'Bloomberg' Stefan Schaffrath, porte-parole d'Airbus.

Afin de préserver ses liquidités, Air Canada a également annulé la commande de 10 Boeing 737 Max. Dans l'ensemble, ces décisions visent à réduire les dépenses d'investissement de 2,3 Mds$C sur la période 2020-2023. Le transporteur a essuyé un nouveau déficit net de 685 M$C sur les trois mois clos fin septembre, portant ses pertes depuis le début de l'année à 3,89 Mds$C. Il a brûlé 818 M$C de cash sur la période, soit environ 9 millions par jour. Il compte réduire ses capacités d'environ 75% au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'exercice précédent.

"Les résultats que nous annonçons aujourd'hui rendent compte des répercussions sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien à l'échelle mondiale et sur Air Canada pour le trimestre, qui est d'ordinaire le plus productif et lucratif pour la Société", a déclaré Calin Rovinescu, PDG d'Air Canada.