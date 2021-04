Airbus : Air Cairo reçoit son premier A320neo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air Cairo a pris livraison de son premier A320neo. Le nouvel appareil rejoindra la flotte 100% Airbus de la compagnie aérienne égyptienne à bas prix, qui compte sept avions. L'appareil, loué par ICBC Leasing, est équipé de moteurs LEAP-1A de CFM. Il sera déployé sur le réseau régional et international d'Air Cairo et desservira des pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.