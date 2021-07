Airbus : Air Austral devient le 1er opérateur français d'A220

Crédit photo © CBO Territoria

(Boursier.com) — Le 1er des trois A220 destinés à Air Austral, compagnie aérienne française basée sur l'île de La Réunion, a été livré depuis le site d'assemblage final de l'A220 à Mirabel, au Canada. Les 2e et 3e avions devraient rejoindre la flotte d'Air Austral au cours des prochains jours.

Airbus se réjouit d'accueillir Air Austral en tant que nouveau client et opérateur d'Airbus. Cet A220 sera le premier appareil à être exploité par une compagnie aérienne française dans la région de l'océan Indien. Air Austral a en effet retenu l'Airbus A220-300 dans le cadre de la modernisation de sa flotte de moyen et court-courriers afin de renforcer son efficacité opérationnelle, offrant aussi une meilleure expérience aux passagers dans un aménagement cabine à deux classes comprenant 132 sièges : 12 en classe affaires et 120 en classe économique.

Air Austral renforcera son réseau régional avec trois A220-300, sur les lignes entre La Réunion et l'île Maurice, Mayotte, les Seychelles, l'Afrique du Sud, Madagascar, et l'Inde.