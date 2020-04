Airbus adapte ses gros-porteurs à la crise du Covid-1

Crédit photo © Airbus / H. Goussé

(Boursier.com) — Airbus adapte ses gros-porteurs à la crise du Covid-19. Le groupe européen développe actuellement une modification pour les avions des familles A330 et A350 qui permettra aux compagnies d'installer des palettes de fret, directement fixées sur les rails de sièges du plancher cabine, après dépose des sièges passagers.

Cette solution contribuera à la continuité des activités des compagnies aériennes. Elle permettra également de pallier la pénurie mondiale de transport de fret aérien, due à l'immobilisation au sol généralisée des avions long-courriers dans le contexte de la pandémie de Covid-19. En outre, cette solution aide le secteur à répondre à la forte demande de vols humanitaires pour transporter rapidement de grandes quantités de matériel médical et d'autres fournitures sur de grandes distances là où le besoin se fait sentir.

En comparaison avec le chargement du fret sur les sièges, cette solution Airbus facilite et accélère les opérations de chargement et de déchargement, tout en évitant l'usure même des sièges. Parmi les autres avantages importants, l'aménagement et les procédures proposées offrent une protection supplémentaire contre les risques d'incendies, et la capacité de retenue de la charge à 9g permet d'empêcher tout mouvement des marchandises durant le vol.

Cette modification est proposée aux opérateurs sous la forme d'un Service Bulletin (SB) Airbus. Dans le cadre de cet accord, Airbus définit le périmètre des travaux d'engineering et gère également le processus d'obtention de la certification auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Son champ d'application comprend la dépose des sièges et des systèmes multimédia de bord (IFE), l'installation des palettes de fret et des équipements de sécurité associés, ainsi que la réinstallation des éléments de cabine d'origine pour revenir à la configuration de cabine passagers. La possibilité d'utiliser le SB sera également valable après la pandémie, souligne l'avionnneur.