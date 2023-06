Airbus : accord pour produire des hélicoptères en Arabie saoudite

(Boursier.com) — Accord très important entre Airbus et l'Arabie saoudite. Les deux parties ont conclu un deal pour construire des hélicoptères militaires et civils dans le Royaume. Il devrait déboucher sur des investissements de plus de 25 milliards de riyals (6,7 milliards de dollars) sur vingt ans. "SCOPA Industries et le Airbus ont signé ce deal", a déclaré le PDG de SCOPA, Fawaz Alakeel, à la télévision d'État saoudienne 'al-Ekhbariya'. L'accord, également évoqué par 'Bloomberg', porte sur la construction d'une usine qui devrait commencer au début de l'année prochaine. L'usine pourra produire jusqu'à 100 hélicoptères militaires et commerciaux d'ici la fin de la décennie, selon le dirigeant. Elle devrait permettre la création de 8.500 emplois dans le pays.

Le développement de l'industrie nationale de la défense fait partie du plan du prince héritier Mohammed Bin Salman visant à diversifier l'économie saoudienne dépendante du pétrole. Il souhaite que la moitié des investissements militaires du royaume soient réalisés localement d'ici 2030, rappelle l'agence. L'Arabie saoudite a l'un des plus gros budgets de défense au monde, derrière les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde.

"Nous travaillons avec Airbus sur cet accord depuis un an", a souligné F.Alakeel alors que le prince Mohammed est actuellement en France avec une importante délégation de responsables et d'hommes d'affaires saoudiens, et a rencontré la semaine dernière le président Macron. L'installation saoudienne d'hélicoptères sera la première d'Airbus dans la région et pourrait être utilisée à l'avenir pour exporter vers d'autres pays du Moyen-Orient, a précisé le dirigeant.