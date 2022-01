Airbus accélère, objectif dépassé ?

(Boursier.com) — Airbus grimpe de 2,8% sur les 115 euros dans un marché animé ce lundi, alors que le groupe aurait, selon Reuters, dépassé son objectif de 600 livraisons d'avions en 2021. L'agence évoque "un décompte qui doit encore être consolidé", citant des sources du secteur. Les livraisons d'appareils se seraient poursuivies jusqu'au 31 décembre inclus, selon les données des sites spécialisés Hamburg Finkenwerder News et Flightradar24. Les livraisons de dernière minute auraient notamment concerné des avions long-courrier A350, dont la demande resterait toutefois limitée en raison des restrictions imposées aux voyages intercontinentaux par la pandémie. Une dizaine de ces appareils auraient été livrés en décembre, même si la moitié environ d'entre eux ne seraient pas encore entrés en service. Airbus avait revu son objectif de livraisons à la hausse en juillet, passant de 566 à 600.

En outre, rappelons que le constructeur aéronautique vient de signer une belle commande. Le loueur mondial d'avions à service complet Aviation Capital Group (ACG), détenu à 100% par Tokyo Century Corporation, a signé un protocole d'accord pour 20 A220 et un contrat ferme pour 40 avions de la famille A320neo, dont cinq A321XLR. "Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille avec des avions de la famille A220 et A320neo supplémentaires. Ces avions très avancés renforceront l'objectif stratégique d'ACG d'offrir à nos compagnies aériennes clientes les avions les plus modernes et les plus économes en carburant disponibles", a déclaré Thomas Baker, DG et président d'ACG.