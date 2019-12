Airbus a produit son 100ème A220

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Airbus a célébré la production de son 100ème A220 à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue au siège du programme d'avions à Mirabel (Canada). Cet appareil, un A220-300 doté d'un aménagement cabine flambant neuf, d'une capacité de 149 sièges, et arborant une livrée modernisée, est destiné à la compagnie lettone airBaltic. Les appareils de la famille A220 sont assemblés sur la principale chaîne d'assemblage final d'Airbus à Mirabel et, depuis peu, également sur la deuxième chaîne d'assemblage du programme à Mobile (Alabama). Le premier A220 au monde (anciennement C Series) a été livré en juin 2016 à l'opérateur de lancement de l'A220-100, SWISS.

airBaltic est devenu l'opérateur de lancement de l'A220-300 après avoir réceptionné le tout premier A220-300 il y a trois ans, le 28 novembre 2016. Depuis lors, la compagnie lettone a renouvelé deux fois sa commande d'A220-300, portant ainsi sa commande ferme d'appareils de ce type à 50 exemplaires pour devenir le principal client d'A220 en Europe à ce jour. airBaltic exploite actuellement une flotte de 20 A220-300.

Près de 100 A220 sont actuellement en exploitation auprès de six opérateurs sur quatre continents. À fin octobre, cet appareil enregistrait 530 commandes fermes émanant de plus de 20 clients du monde entier.