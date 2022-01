Airbus a bien dépassé ses objectifs de livraison en 2021

(Boursier.com) — Airbus a annoncé lundi avoir livré 611 avions en 2021, confirmant ainsi le dépassement de son objectif de 600 livraisons pour l'année 2021, ce qui a permis à l'avionneur européen de conserver son ascendant sur son concurrent américain Boeing.

Avec 611 livraisons, (+8% sur un an), Airbus panse ses plaies après une année 2020 marquée par le choc de la pandémie de coronavirus sur le secteur aérien. Mais les livraisons restent tout de même en baisse d'un tiers par rapport à 2019, avant la crise sanitaire.

L'immense majorité des appareils livrés sont des monocouloirs, dont l'A320 (483 appareils) et l'A220 le concurrent du B-737 (50 avions), bien adaptés à la reprise progressive du trafic aérien, qui commencé par les vols intérieurs et continentaux plutôt que les grandes lignes. Le groupe a tout de même livré 18 long courriers A330, 55 A350 et 5 A380 (les derniers de la famille de ce géant des airs, dont la production a cessé).

Le groupe a en outre engrangé 507 commandes nettes (771 sans compter les annulations et modifications de commande) en 2021, plus que doublé par rapport aux 208 commandes de 2020 et en baisse de 34% par rapport aux 768 de 2019.