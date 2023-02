Airbnb, 'une des rares entreprises technologiques à ne pas licencier', s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Airbnb s'envolait hier soir de 10% après bourse à Wall Street. Pour son quatrième trimestre, le groupe a affiché des résultats record. Airbnb a annoncé des réservations brutes de 13,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, proches des attentes de marché. Les nuits et les expériences réservées étaient de 88,2 millions, le total le plus élevé jamais enregistré au quatrième trimestre, avec un rebond en Asie-Pacifique. Le bénéfice net pour le trimestre a été de 319 millions de dollars, ou 48 cents par action, contre 55 millions de dollars un an avant, à la même période. Les revenus ont atteint 1,9 milliard de dollars contre 1,53 milliard de dollars au même trimestre, l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est élevé à 506 millions de dollars, un record pour un quatrième trimestre. Les analystes interrogés par FactSet avaient anticipé un bénéfice de 26 cents par action, pour des revenus de 1,86 milliard de dollars et un Ebitda de 434 millions de dollars. Pour l'année complète, Airbnb a affiché un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, ou 2,79 dollars par action, ainsi que des revenus de 8,4 milliards de dollars.

Airbnb s'attend à un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,82 milliard de dollars au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,68 milliard. Les prévisions de revenus optimistes sont basées en partie sur les clients européens réservant des voyages d'été plus tôt cette année. Les tarifs journaliers moyens devraient toutefois corriger au premier trimestre et sur le reste de l'année, du fait de la combinaison de l'offre de location dans différentes régions et des efforts pour améliorer l'accessibilité. Le CEO Brian Chesky a déclaré que la société pouvait réduire les tarifs moyens tout en maintenant ses marges bénéficiaires, car elle est restée "maigre" pendant la pandémie. Chesky a indiqué ainsi que l'effectif total d'Airbnb était toujours inférieur de 5% à ce qu'il était avant les licenciements massifs du début de l'année 2020, tandis que les revenus ont augmenté de 75%. "Nous sommes l'une des rares entreprises technologiques à ne pas licencier, nous ne réduisons pas, nous ne gelons pas", a déclaré Chesky. "En fait, nous appuyons sur l'accélérateur, mais dans notre esprit, appuyer sur l'accélérateur ne signifie pas ajouter une énorme quantité de personnes", ajoute le dirigeant, qui dit se concentrer sur l'embauche à des postes clés.