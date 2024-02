Airbnb sous pression à Wall Street

(Boursier.com) — Airbnb perdait 4% après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication trimestrielle. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte nette de 349 millions de dollars du fait de charges non récurrentes, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 489 millions de dollars. Le groupe a fait état d'un nouveau programme de rachat d'actions allant jusqu'à 6 milliards de dollars. Les revenus trimestriels ont augmenté de 17% à 2,22 milliards, contre 2,16 milliards de consensus. Les nuits et expériences réservées ont augmenté de 12% à 98,8 millions, un niveau supérieur aux anticipations. Néanmoins, le groupe se montre plus prudent pour le trimestre entamé, tablant sur des revenus allant de 2,03 à 2,07 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,02 milliards. La tendance devrait aussi se modérer concernant les nuits et expériences réservées sur la période, face à une base de comparaison difficile. Brian Chesky, directeur général de l'affaire, voit tout de même "des opportunités massives" à l'avenir...