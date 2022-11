Airbnb sanctionné, malgré une activité historique

(Boursier.com) — Airbnb abandonnait plus de 6% hier après bourse à Wall Street. La plateforme américaine de location de logements de particuliers et d'entreprises a annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes de marché, mais des prévisions un peu courtes. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a augmenté de 46% à 1,21 milliard de dollars soit 1,79$ par titre, tandis que les revenus se sont appréciés de 29% à 2,88 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco a enregistré ses meilleures réservations historiques du troisième trimestre, avec près de 100 millions de nuits et 'expériences' réservées. Néanmoins, les réservations pour le trimestre entamé devraient se modérer légèrement à partir de ce niveau élevé, alors que l'impact de la pandémie se dissipe mais que les conditions macroéconomiques persistent. Le groupe anticipe pour le quatrième trimestre des revenus allant de 1,8 à 1,88 milliard de dollars, dont le milieu de fourchette raterait donc de peu le consensus (1,85 milliard de dollars).