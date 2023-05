Airbnb s'effondre à Wall Street

(Boursier.com) — Airbnb abandonnait 12% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a pourtant battu facilement le consensus de profit au premier trimestre, mais les prévisions sont ressorties inférieures aux anticipations de marché. Le titre avait repris 50% depuis le début de l'année, laissant peu de place à l'erreur. Pour son premier trimestre, Airbnb a dégagé un bénéfice ajusté par action de 18 cents, contre 10 cents de consensus et 3 cents de perte par action un an plus tôt. Les revenus ont été de 1,82 milliard de dollars, 2% de mieux que le consensus, contre 1,51 milliard sur le premier trimestre 2022. Ainsi, les revenus progressent de 20% et atteignent un record pour la période. L'Ebitda ajusté ressort à 262 millions, également record et supérieur aux attentes.

Les prévisions pour le deuxième trimestre sont plus prudentes, le groupe de San Francisco anticipant des revenus allant de 2,35 à 2,45 milliards de dollars, en croissance de 12 à 16%, contre 2,4 milliards de consensus. L'Ebitda ajusté est attendu comparable à celui du deuxième trimestre de l'an dernier. Alors que le phénomène de ruée vers les voyages post-covid s'essouffle et que les conditions économiques se durcissent dans un contexte d'inflation persistante, le groupe prévoit donc un ralentissement de croissance. Airbnb a déclaré que le nombre de nuits et d'expériences réservées au cours de la période entamée semblerait défavorable par rapport à il y a un an. En conséquence, le groupe s'attend à ce que la croissance d'une année sur l'autre des nuitées et des expériences réservées augmente à un rythme plus lent que les revenus au deuxième trimestre.