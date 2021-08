Airbnb rechute après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbnb cédait plus de 4% après bourse hier à Wall Street, suite à son communiqué financier trimestriel. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a pourtant dépassé les attentes de revenus et de profits. Néanmoins, la place de marché en ligne dédiée à l'hébergement fournit ses prévisions prudentes, avec la propagation du variant Delta du Covid-19. Le groupe de San Francisco a annoncé pour le second trimestre une valeur brute des réservations de 13,4 milliards de dollars, en vive augmentation de 37%... en comparaison des niveaux pré-pandémiques de 2019. Le consensus était de 11,2 milliards. Les revenus trimestriels ont été de 1,34 milliard, une hausse de 10% en comparaison de 2019. Le groupe fait aussi état d'un Ebitda ajusté de 217 millions, contre 50 millions de consensus. La perte par action a été de 11 cents, contre -41 cents de consensus de place.

Le groupe se félicite du rebond de l'activité de voyages, avec les vaccinations et la levée des restrictions. Néanmoins, le variant Delta préoccupe. Le groupe se montre donc mesuré et estime que les variants de manière générale vont affecter encore le comportement des voyageurs au niveau mondial. Sur le trimestre entamé, Airbnb prévoit des revenus historiques. La suite des événements est plus incertaine.