Airbnb profite à plein de l'envolée de la demande de voyages

(Boursier.com) — Airbnb bondissait de plus de 6% dans les échanges post-séance hier à Wall Street après que le spécialiste de la location de logements de particuliers eut fait part de son optimisme pour les prochains mois. La société, qui voit une "demande substantielle" de voyages à l'approche de la saison estivale, anticipe des revenus compris entre 2,03 et 2,13 milliards de dollars au deuxième trimestre contre un consensus de 1,97 Md$. "Alors que nous ne sommes encore qu'au début du rebond des voyages qui a commencé l'année dernière, nous sommes particulièrement encouragés par la croissance cumulée que nous constatons en Amérique du Nord", a affirmé le directeur général Brian Chesky.

"La demande domestique a jusqu'à présent dépassé nos attentes internes et nous sommes encouragés par des réservations internationales aux États-Unis dépassant les niveaux de 2019". Le dirigeant a également déclaré qu'Airbnb voyait "une demande supérieure à la demande historique" pour le quatrième trimestre, "ce qui indique que la confiance des consommateurs à voyager reste forte au-delà des mois d'été".

Le groupe basé à San Francisco a vu ses revenus s'envoler de 70% au premier trimestre à 1,51 milliard de dollars (1,45 Md$ attendu) tandis que sa perte nette a fondu sur un an de 1,2 Md$ à 19 millions de dollars. La perte par action est ressortie à 3 cents, alors que les analystes tablaient sur une perte de 29 cents. Le nombre de nuits et d'expériences réservées a dépassé les niveaux d'avant la pandémie sur la période, augmentant de 59% à 102,1 millions, et dépassant ainsi la barre des 100 millions pour la première fois.

Outre le bond de la demande de voyages après des mois de restriction, Airbnb profite aussi à plein de l'essor du travail hybride qui a encouragé ces derniers mois les gens à réserver des séjours plus longs et plus fréquents dans des destinations plutôt rurales.