Airbnb : mieux que prévu !

(Boursier.com) — Les revenus trimestriels d'Airbnb ont dépassé les attentes de Wall Street, la société de location ayant déclaré qu'un rebond des voyages dans le monde stimulerait sa croissance sur 2022... "Nous assistons à une reprise des voyages longue distance et transfrontaliers cette année, tandis que les voyages nationaux et courte distance continuent d'être plus populaires que les niveaux de 2019", a expliqué la société.

Pour la semaine de Thanksgiving aux États-Unis, Airbnb a déclaré qu'au 30 septembre, les nuits réservées étaient 40% plus élevées qu'à la même période en 2019.

Au troisième trimestre, les réservations brutes ont augmenté de 48,8% pour atteindre 11,9 Milliards de dollars.

Les revenus du groupe ont augmenté de 66,7% à 2,24 Milliards de dollars et ont ainsi dépassé les estimations de la place situées à 2,05 Mds$. Le bénéfice net a grimpé à 833,9 M$ par rapport à l'année précédente.

Airbnb prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre situé entre 1,39 et 1,48 Md$. Le titre est soutenu à Wall Street, en hausse de près de 5% en pré-séance...