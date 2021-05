Airbnb : les réservations s'envolent

(Boursier.com) — Airbnb commence à observer des signes de reprise mais continue à se montrer prudent dans un environnement qui reste incertain en raison de la pandémie de coronavirus. La firme californienne a vu ses réservations bondir de 52% à 10,29 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, tandis que ses recettes ont augmenté de 5% à 887 millions de dollars. Des données nettement supérieures aux attentes des analystes.

"Bien que les conditions ne soient pas encore normales, elles s'améliorent, et nous nous attendons à un rebond des voyages différent de tout ce que nous avons vu auparavant... Les recherches de locations estivales faites par les hôtes américains âgés de plus de 60 ans, qui ont été parmi les premiers à bénéficier de la vaccination, ont augmenté de plus de 60% entre février et mars 2021", a souligné Airbnb.

Près de 60% des revenus d'Airbnb proviennent des États-Unis, où les vaccins sont désormais largement disponibles. Les hôtes profitent des politiques de travail à distance et choisissent de se rendre dans des zones non urbaines et de rester plus longtemps : Près d'un quart des réservations d'Airbnb au premier trimestre concernaient des séjours de plus de 28 jours, soit une augmentation de 14% par rapport à 2019, a détaillé l'entreprise. Sur le Vieux Continent, Airbnb prévoit que le rythme de la reprise continue d'être "fortement influencé par la sévérité et la durée des restrictions de voyage, mais nous pensons être bien positionnés pour profiter de la reprise lorsqu'elles s'assoupliront".

La direction estime que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera similaire aux niveaux de 2019, ajoutant que la réouverture des frontières sera susceptible de soutenir la croissance au cours des prochains trimestres. Elle a toutefois déclaré qu'il était trop tôt pour prédire si la reprise se poursuivrait au même rythme au second semestre de 2021.

Au niveau du bas de bilan, le groupe basé à San Francisco a essuyé une perte nette de 1,17 milliard de dollars, soit 1,95 dollar par action, nettement supérieure à la perte de 341 M$ enregistrée un an plus tôt. Un déficit essentiellement dû au remboursement de la dette que la société a contractée pendant la pandémie.