Airbnb, la consécration ?

(Boursier.com) — Airbnb bondissait après bourse à Wall Street vendredi, sur la nouvelle de son inclusion à venir dans l'indice large américain S&P 500. Blackstone et Airbnb vont ainsi rejoindre l'indice S&P 500 avant l'ouverture du 18 septembre, remplaçant Lincoln National et Newell Brands, respectivement. Lincoln National et Newell prendront les places d'Uniqure et d'Universal Insurance Holdings dans le S&P SmallCap 600. Deere remplacera pour sa part Walgreens Boots Alliance dans le S&P 100, Walgreens demeurant dans le S&P 500.

Permian Resources Corp, Gaming & Leisure Properties, GoDaddy, Morningstar, Ally Financial, Vistra, Vail Resorts, Sensata Technologies, Weatherford International et Fidelity National Financial remplaceront Omnicell, Papa John's International, Sensient Technologies, Cathay General Bancorp, Energizer Holdings, Xerox, Highwoods Properties, Tripadvisor, JetBlue Airways et Foot Locker respectivement dans le S&P MidCap 400. Les composants supprimés du S&P MidCap 400 seront ajoutés au S&P SmallCap 600 en remplacement de Trinseo, The Aaron's Company, Netgear, Coherus Biosciences, 8X8, Office Properties Income Trust, AngioDynamics, Vanda Pharmaceuticals, Orion Office REIT et Enanta Pharmaceuticals respectivement. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Blackstone Mortgage Trust, Liberty Energy, Premier Inc et Apple Hospitality REIT remplaceront respectivement FutureFuel Corp, RE/MAX Holdings, Zynex, Anika Therapeutics et Computer Programs & Systems dans le S&P SmallCap 600. RBC Bearings remplacera Hawaiian Electric Industries dans le S&P MidCap 400.

Airbnb et Blackstone devraient donc très bien se comporter demain à Wall Street pour la reprise des cotations, après le long week-end du 'Labor Day'. Les gestions indicielles devront en effet se pondérer sur les deux dossiers dans l'anticipation des changements attendus, décidés par S&P Dow Jones Indices dans le cadre de ce rééquilibrage indiciel.