Airbnb interdit les fêtes

(Boursier.com) — Airbnb annonce l'interdiction définitive de l'organisation de fêtes dans les logements répertoriés sur sa plateforme, après avoir constaté une forte baisse des signalements de rassemblements illégaux depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction en août 2020. "Chez Airbnb, nous pensons que les quartiers et les communautés dans lesquels nous opérons sont aussi importants que les hôtes et les voyageurs qui utilisent notre service. Nous savons que la très grande majorité de nos Hôtes partagent leur logement de manière responsable, tout comme la très grande majorité des voyageurs sont responsables et traitent les logements et les quartiers comme s'ils étaient les leurs", indique Airbnb. "À notre tour, nous nous efforçons de dissuader les très rares cas d'hôtes qui n'agissent pas de manière responsable ou d'invités qui tentent d'organiser des fêtes non autorisées. À cette fin, en août 2020, nous avons annoncé une interdiction temporaire de toutes les fêtes et événements dans les listes à l'échelle mondiale - qui à l'époque était en vigueur 'jusqu'à nouvel ordre'. L'interdiction temporaire s'est avérée efficace, et aujourd'hui nous codifions officiellement l'interdiction comme notre politique", ajoute le groupe.