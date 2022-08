Airbnb dévisse, malgré un deuxième trimestre rentable

(Boursier.com) — Airbnb décrochait de 8% hier soir, après bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant battu le consensus de bénéfice sur le trimestre clos et annoncé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. Airbnb a même dégagé son premier bénéfice pour un deuxième trimestre en tant qu'entreprise cotée. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 56 cents, contre 41 cents de consensus et -11 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 2,1 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juin, en ligne avec les attentes, contre 1,34 milliard un an plus tôt. Le groupe a affiché des réservations record avec la reprise des voyages. En outre, le management table sur une forte période estivale. Néanmoins, la guidance de réservations du trimestre entamé semble décevoir quelque peu, au même niveau que le record précédent, ce qui ressort un peu court pour des investisseurs exigeants. Les craintes portent donc sur un ralentissement de croissance, alors que l'excellent mois d'avril avait déjà été suivi de performances plus mitigées en mai et juin. Le groupe de San Francisco espère des revenus allant de 2,78 à 2,88 milliards sur le trimestre entamé, contre 2,8 milliards de consensus.