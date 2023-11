Airbnb : des prévisions très prudentes

(Boursier.com) — Airbnb a publié hier soir des profits trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi une guidance très prudente pour son quatrième trimestre, le groupe prévenant de la plus grande volatilité attendue sur la période. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 3,4 milliards de dollars (+18%), en ligne avec le consensus, et fait état de 113,2 millions de nuits et expériences réservées (+14%). Le bénéfice net, dopé par un bénéfice fiscal non récurrent, a atteint 4,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté, plus représentatif, a atteint 1,8 milliard de dollars, en croissance de 26%. Le free cash flow s'est amélioré de 37% à 1,3 milliard.

Concernant le quatrième trimestre, le groupe s'attend donc à une plus grande volatilité de l'environnement économique, qui pourrait ralentir la demande en voyages après une saison estivale record. Les revenus pour trois mois se terminant en décembre sont anticipés entre 2,13 et 2,17 milliards, inférieurs au consensus de marché.