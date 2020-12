Airbnb : D-Day à Wall Street avec une valorisation de 47 Mds$

Airbnb : D-Day à Wall Street avec une valorisation de 47 Mds$









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le mois de décembre exceptionnel en matière d'IPO se poursuit ce jeudi à Wall Street avec les premiers échanges d'Airbnb. 24 heures après les débuts euphoriques de DoorDash, dont le titre s'est envolé de 85%, les premiers pas de la plateforme de location touristique entre particuliers sont particulièrement attendus. Les investisseurs semblent en tous cas séduits par le plan de développement de la firme californienne puisque cette dernière a finalement vendu environ 52 millions d'actions au prix unitaire de 68 dollars alors que la fourchette indicative, déjà revue à la hausse, allait de 56 à 60 dollars.

Moins de 13 ans après sa création, Airbnb, qui est donc parvenu à lever près de 3,5 Mds$, sera valorisé environ 47 Mds$ sur une base entièrement diluée, qui comprend des titres comme des options et des unités d'actions assujetties à des restrictions.

Les investisseurs actuels d'Airbnb, ainsi que les dirigeants, conserveront le contrôle de la société grâce à des actions de classe B, qui donneront 20 droits de vote pour chaque titre détenu, contre une voix pour chaque action de classe A vendue lors de la mise sur le marché. Parmi les investisseurs d'Airbnb disposant d'actions de classe B figurent la société de capital-risque Sequoia ainsi que Founders Fund et DST Global. L'action sera cotée sur le Nasdaq sous le mnémo 'ABNB'.

Si le groupe de San Francisco a mieux résisté que la plupart des géants du tourisme grâce à la relative vigueur du marché domestique américain, il n'est néanmoins pas épargné par la pandémie de coronavirus et ses conséquences dévastatrices sur l'industrie du voyage. Sur les neuf premiers mois de l'année, la firme a vu ses revenus fondre de 32% à 2,5 Mds$ alors que sa perte nette a atteint près de 700 M$. Avant même que n'éclate la crise actuelle, le groupe n'était jamais parvenu à boucler un exercice à l'équilibre. Son EBITDA ajusté et son flux de trésorerie disponible sont en baisse, et cette tendance pourrait se poursuivre, a prévenu la compagnie dans son document réglementaire. Un avertissement qui ne devrait pas empêcher une ruée des investisseurs sur le titre cet après-midi.

L'IPO d'Airbnb vient quasi conclure une année déjà record en matière d'introductions en bourse à Wall Street avec plus de 163 milliards de dollars levés, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Les IPO à venir de Roblox (jeux-vidéo) et ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de commerce en ligne Wish, devraient en effet venir gonfler ce bilan historique dans les prochains jours.