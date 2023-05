Air Products & Chemicals dope ses prévisions

(Boursier.com) — Air Products & Chemicals, le spécialiste américain des gaz industriels et médicaux, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice GAAP par action de 1,97$ et un bénéfice ajusté de 2,74$ par titre. Les revenus sur ce trimestre clos fin mars ont été de 3,2 milliards de dollars, contre 2,95 milliards sur la période comparable de l'année antérieure. Le consensus était de 2,64$ de bpa ajusté pour 3,06 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net consolidé a été de 450 millions de dollars, en repli de 16% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a été de 1,15 milliard de dollars, en augmentation de 13%. Le groupe renforce sa guidance de bpa ajusté 2023 entre 11,3 et 11,5$, ce qui représenterait une augmentation de 10 à 12%.