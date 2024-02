Air Products & Chemicals déçoit... et plombe Air Liquide

(Boursier.com) — Air Products & Chemicals, le spécialiste américain des gaz industriels et médicaux, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 un bénéfice ajusté par action de 2,82$ en croissance de 7%, un Ebitda ajusté de 1,2 milliard de dollars en progression de 8% et une marge d'Ebitda ajusté de 39,2% en hausse de 510 points de base. Les ventes sur le trimestre ont totalisé près de 3 milliards de dollars, contre 3,17 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice net part du groupe a été de 609 millions de dollars contre 572 millions un an avant. Le groupe rate donc le consensus de bénéfice ajusté par action et celui de revenus sur le trimestre clos. La guidance pour le deuxième trimestre fiscal est également décevante. Les perspectives 2024 de bénéfices sont enfin inférieures aux anticipations de marché, le groupe anticipant un bénéfice ajusté par action allant de 12,2 à 12,5$, en hausse de 6 à 9%. Le bpa ajusté du deuxième trimestre est anticipé entre 2,60 et 2,75$.

Les annonces font chuter le titre Air Products de 8% avant bourse à Wall Street. Dans le secteur, Air Liquide abandonne 1,6% par contagion sectorielle, tandis que Linde cède 1,4% en pré-séance sur le Nasdaq.