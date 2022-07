Air Liquide va construire deux unités de production d'hydrogène avec captage de carbone à Shanghai

(Boursier.com) — Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases, filiale d'Air Liquide, va investir plus de 200 millions d'euros dans la construction de deux unités de production d'hydrogène et des infrastructures associées dans le Parc industriel chimique de Shanghai (SCIP).

Dans le cadre de contrats d'une durée de plus de 15 ans, ces unités produiront de l'hydrogène et du monoxyde de carbone pour Covestro China et Shanghai Lianheng Isocyanate Company (SLIC, une coentreprise gérée par BASF et Huntsman) qui sont implantés dans le Parc, ainsi que pour la mobilité et des clients de l'industrie et de l'électronique dans la mégapole du delta du Yangzi. Les deux unités auront une capacité de production totale d'hydrogène d'environ 70,000 Nm3/h. Elles seront équipées d'unités de captage et de recyclage de CO2 pour contribuer à la production de monoxyde de carbone (CO) pour une capacité totale de 28,000 Nm3/h.

L'entrée en exploitation de ces unités se fera par étapes, à partir de la fin 2023. Ces deux unités de vaporeformage seront conçues et construites par Air Liquide Engineering & Construction. Destinées à remplacer une unité existante de gazéification de charbon et appartenant à un tiers, elles seront également équipées d'unités de captage et de recyclage du CO2 connectées au réseau local existant de SCIPIG. Cela permettra d'éviter l'émission de 350 000 tonnes de CO2 par an, ce qui est comparable aux émissions associées à la consommation d'électricité de 1 million de ménages chinois.